Konzert mit "Cajun X" in der Villa von Issendorff in Himmelpforten

bo. Himmelpforten. Auf eine musikalische Reise in die Südstaaten der USA nimmt die Gruppe "Cajun X" das Publikum am Sonntag, 30. Oktober, in Himmelpforten mit. In der Villa von Issendorf, Poststraße 2, spielt die Band um 17 Uhr die fröhliche und mitreißende Musik der Cajuns, französischer Einwanderer, die sich vor rund 250 Jahren in den Sumpfgebieten des Mississippi-Deltas ansiedelten. Ihre Musik vermischte sich mit Folklore-Elementen anderer Kulturen zu einem ganz eigenen Stil.

"Cajun X" kommt aus dem Raum Zeven. Die fünfköpfige Gruppe spielt auf Akkordeon, Country-Fiddle, Gitarre, Triangel und Percussion-Instrumenten. Gesungen wird zum Teil auf Deutsch. Eine humorvollen Moderation mit Informationen zur Geschichte und Kultur der Cajuns ergänzt die Musik.

• Eintritt: 12 Euro. Veranstalter ist der Kulturkreis Himmelpforten.