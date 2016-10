Konzert mit den "Sundown Skifflers" und "Rollo333" in Hemmoor

bo. Hemmoor. Washboard-Skiffle-Rock erwartet die Zuhörer am Sonntag, 29. Oktober, um 20 Uhr in der Kulturdiele in Hemmoor, An der Pferdebahn 55. Die "Sundown Skifflers" aus Bremerhaven machen Musik auf zum Teil unkonventionellen Instrumenten wie Gießkanne und Teekiste. Mit ihrer außergewöhnlichen Performance und ausgelassener Spielfreude wollen sie für Stimmung sorgen.Neben klassischen Skiffle-Stücken haben sie bekannte Oldies im Gepäck, neu definiert mit Waschbrett, Klavier, Banjo und E-Bass. Musikalische Unterstützung holt sich die Band mit "Rollo333". Der Musiker und Sänger präsentiert Liederklassiker und Welthits auf Plattdeutsch.• Karten für 13 Euro (Abendkasse 15 Euro) gibt es in der Buchhandlung Flaig in Hemmoor und auf www.culturkreis.de