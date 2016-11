bo. Hemmoor. Die Tribute-Band "The Journeymen" lässt das Publikum in Hemmoor am Freitag, 25. November, in die musikalische Welt von Eric Clapton eintauchen. Die Oldendorfer Formation hat bei ihrem Konzert um 20 Uhr in der Kulturdiele die größten Hits von "Mr. Slowhand" im Gepäck.Clapton gilt als einer größten Blues-Gitarristen überhaupt. Songs wie "Layla", "After MIdnight", "Cocaine", "Tears in Heaven" und "Lay down Sally" machten ihn weltberühmt. Die Band spielt einen Querschnitt mit Songs aus den verschiedenen Schaffensperioden der Gitarrenlegende.Veranstalter ist der Culturkreis Hemmoor.• Eintritt: 15 Euro; Ticketshop auf www.culturkreis.de