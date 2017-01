Konzert mit der Kirchenband "Horizont" in Himmelpforten

Himmelpforten: St. Marien-Kirche |

bo. Himmelpforten. Die christliche Band "Horizont" gibt am Samstag, 21. Januar, um 17 Uhr ein Konzert in der St. Marien-Kirche, Hauptstr. 53, in Himmelpforten. Die Gruppe spielt neue deutsch- und englischsprachige Songs aus den Liederbüchern "Feiert Jesus!". Aber auch Bekanntes aus dem Repertoire der Band gehört zum Programm. Als musikalische Gäste treten außerdem Vera Beese am Klavier und die Sängerin Elisa Warwas auf.

• Eintritt: frei; Spenden für die diesjährige Jugendfreizeit der Kirchengemeinde sind willkommen.