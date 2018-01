Konzert mit der Kirchenband "Horizont" und Gästen

Himmelpforten: St. Marien-Kirche |

sb. Himmelpforten. Die Kirchengemeinde Himmelpforten lädt zu einem Konzert am Samstag, 24. Februar, um 17 Uhr ein. In der St. Marienkirche in Himmelpforten gibt die Kirchenband "Horizont" ihr jährliches Konzert.



"Wir werden bekannte Lieder präsentieren, aber auch deutsch- und englischsprachige Songs der Liederbuch-Reihe ,Feiert Jesus!'", sagen Bassist Dirk Besenbruch und Cellist Johann-Albrecht Kuhn. Seit einigen Wochen bereitet sich die Band "Horizont" auf das Konzert vor. Einzige Ausnahme unter den Hobbymusikern ist die Organistin Helena Jan, die die Band am Klavier begleitet.



"Wir freuen uns auf unseren Auftritt", sagt Jan Bümmerstede, der in der Band an der Cajon sitzt und fürs Tempo verantwortlich ist. Sängerin Maike Necke ergänzt: "Die Atmosphäre in der Kirche ist bei einem Konzert immer ganz besonders."



Die Kirchenband hat sich Gäste eingeladen. Die Jazz-Combo "Chameleons", deren Mitglieder auch in der Big Band des Vincent-Lübeck-Gymnasiums spielen, wird mit einem Gastauftritt das Konzert bereichern. "Ich freue mich, dass ich gemeinsam mit meinem Sohn Jonas, der in der Jazz-Combo Gitarre spielt, ein Konzert geben kann", sagt Gitarristin Birgit Weißenborn von der Kirchenband.



• Der Eintritt zum Konzert ist frei. Am Ausgang werden gern Spenden für den evangelischen Kindergarten "Himmelspforte" entgegengenommen.