Konzert mit "Latin Quarter" in der Kulturdiele Hemmoor

bo. Hemmoor. "Latin Quarter" kommt nach Hemmoor. Die legendäre englische Popband stellt in der Kulturdiele am Sonntag, 25. September, um 19 Uhr ihr neues und mittlerweile neuntes Studio-Album "The Imagination of Thieves" vor. Die Musiker spielen aber nicht nur neue Songs, sondern haben für Fans auch die Hits aus früheren Jahren dabei.2014 feierte die Band ihr 30-jähriges Bestehen. Zur aktuellen Formation gehören aus der Gründungszeit der Gitarrist und Sänger Steve Skaith und der Keyboarder Steve Jeffries. Martin Ditcham (Schlagzeug) und Yo Yo Buys (Bass) komplettieren das Quartett.• Karten für 15 Euro (Abendkasse 17 Euro) gibt es auf www.culturkreis.de