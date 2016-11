"Krimi-Geschichten am Kamin" im Landhaus Hagenah

Heinbockel: Landhaus Hagenah |

bo. Heinbockel. "Krimi-Geschichten am Kamin" hören die Gäste am Freitag, 25. November, im "Landhaus Hagenah", An der Bundesstr. 2, in Heinbockel. Hedi Büttner und Renate Kiekebusch lesen um 19 Uhr neue spannende Krimis auf Hoch- und Plattdeutsch. Zur Lösung eines Falls gibt es ein Gewinnspiel. Die Lesung wird mit einem Schlemmer-Buffet abgerundet.

• Kosten: 35,50 Euro inkl. Buffet; Anmeldung erbeten unter Tel. 04149 - 402.