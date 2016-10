Vorfreude auf den Advent

sb. Hemmoor. Der vorweihnachtliche Kunsthandwerkermarkt des Geschichts- und Heimatvereins Hemmoor lockt am Samstag, 5. November (13 bis 18 Uhr), und am Sonntag, 6. November (11.30 bis 17 Uhr) zur Kulturdiele an der Pferdebahn. Rund 40 Aussteller bieten in der Kulturdiele, auf dem Hofplatz und im benachbarten Museum Handgefertigtes von Metallfiguren über Drechselarbeiten und Kerzen bis zu Selbstgestricktem an. Dabei können die Besucher den Kunstschaffenden auch bei der Arbeit über die Schulter schauen.



Die Mitglieder des Geschichts- und Heimatvereins Hemmoor bieten dazu Kulinarisches zu sehr familienfreundlichen Preisen an. „Bei unserem Backhaus gibt es Brot und Butterkuchen direkt aus dem Ofen, hinzu kommen hausgemachte Torten, Kaffee, Erfrischungsgetränke und Bratwurst“, sagt Vereinsvorsitzender Rainer Kupke.



• Der Eintritt ist frei.