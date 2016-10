"Lean On Me": Konzert mit dem Chor "Our Sound Oldendorf" und Gästen in Himmelpforten

bo. Himmelpforten. Der Rock- und Popchor "Our Sound Oldendorf" ist am Samstag, 15. Oktober, zu Gast in Himmelpforten. Unter dem Titel "Lean On Me" lässt die Sängergemeinschaft um 17 Uhr in der St. Marienkirche, Hauptstraße 53, bekannte Songs aus Rock, Pop und Blues erklingen. Ein Filmmusik-Medley und Soli sind geplant. Der Chor wird von einer Band mit Gitarre, Bass und Keyboard begleitet. Die Leitung hat Ha-Jo Centner.

Als musikalischer Gast ist das Gitarrenduo "Saitenblicke" eingeladen. Die beiden Künstler unterhalten mit Samba, Rumba, Blues und Melodien von "Santana". Außerdem tritt die Sängerin Elisa Wawas mit Vera Beese am Klavier auf.

• Eintritt: frei.