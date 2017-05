Muttertagsausflug des Mittelsdorfer Kreises zum Zwischenahner Meer

Von schönstem Sonnenschein wurde die Muttertagsfahrt des Mittelsdorfer Kreises nach Bad Zwischenahn begleitet. 41 Personen nahmen an dem Ausflug teil und erlebten einen unbeschwerten Tag am Zwischenahner Meer. Nach dem Mittagessen standen ein Spaziergang an dem malerischen See und eine Rundfahrt mit dem Schiff auf dem Reiseprogramm. Im nächsten Jahr soll es am Muttertag auf die Ostseeinsel Fehmarn gehen.Wer den Mittelsdorfer Kreis mit seinen vielen Aktivitäten kennenlernen möchte, schaut einfach bei den Klönnachmittagen jeweils am ersten Freitag im Monat um 15 Uhr im Gasthof Hellwege in Himmelpforten rein.• Auskunft bei Hans Joachim Glembock, Tel. 04144 - 216421; www.mittelsdorferkreis.de