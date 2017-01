Myanmar - Pagoden, Mönche, Minderheiten: Reisevortrag von Inge Bollen in Himmelpforten

bo. Himmelpforten. Von ihrer Reise nach Myanmar (Burma) berichtet Inge Bollen am Dienstag, 31. Januar, um 19.30 Uhr in der Villa von Issendorff, Poststr. 2, in Himmelpforten. In faszinierenden Fotos stellt die Staderin das asiatische Land vor.

Bollen zeigt die Shwedagon-Pagode in der Stadt Yangon und den "Goldenen Felsen" in den Bergen, die von der tiefen buddhistischen Religiosität der Menschen zeugen. Sie besuchte die schwimmenden Gärten am Inle-See, abgelegene Bergvölker und zeigt die mystische Stimmung der Tempelebenen von Bagan (Foto) und Mrauk U zum Sonnenaufgang.

Durch jahrzehntelange Isolation hat sich das Land seine Ursprünglichkeit bewahrt. Wirtschaftsboom und Massentourismus sind an ihm vorbeigegangen. Nach langer Militärdiktatur gibt es in Myanmar Ansätze von Freiheit und Demokratie.

• Eintritt: 6 Euro.