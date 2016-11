Naturschützer erzählen im vierten "Osteland-Salon" in Gräpel

Estorf: "Plate's Osteblick" in Gräpel |

bo. Gräpel. Der vierte "Osteland-Salon" steht am Donnerstag, 24. November, unter dem Motto "Naturschützer erzählen". In "Plate's Osteblick", Zum Hafen 21, in Gräpel berichten um 19.30 Uhr fünf Personen von ihrem Engagement für den Erhalt der Natur zwischen Elbe und Weser: Uwe Baumert (Landesvorsitzender des NABU Niedersachsen), Gert Dahms (Sprecher der NABU-Landesarbeitsgemeinschaft Weißstorchschutz), Eleonore Lemke (Vorsitzende BUND Kreis Cuxhaven) und Axel Roschen (ehemaliger Leiter der NABU-Umweltpyramide Bremervörde) vermitteln den Zuhörern Naturschutzgeschichte in Geschichten. Veranstalter des Erzähl-Salons ist die AG Osteland.

• Anmeldung erbeten per E-Mail an renate.boelsche@gmx.de.