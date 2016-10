"Night-Rock No 2" des MC Night Hawks in Oldendorf

Biker wollen es krachen lassen

sb. Oldendorf. Zum „Night Rock No 2“ lädt der Motorradclub „MC Night Hawks“ am Samstag, 15. Oktober, ab 20 Uhr in sein Clubhaus in Oldendorf, Am Stein­acker“ 6, ein. Willkommen sind alle, die „Bock auf Rock‘n‘Roll“, Livemusik und Benzingespräche“ haben. Der Eintritt ist frei.



Jeden Oktober feiert der Club von der Stader Geest mit seinen Gästen eine legendäre Party. Früher war die Feier ein klassisches Oktoberfest. „Damals waren wir die einzigen in der Region, die zu Wies‘nbier und Co. eingeladen haben“, sagt Kim Ohle, Kassenwart des Clubs. „Inzwischen feiert fast jedes Dorf in Weiß-Blauer Atmosphäre. Das ist nichts Besonderes mehr.“ Deshalb ist das Herbst­event der Motorradfans seit zwei Jahren ein klassisches Bikerfest unter dem Motto „Night-Rock“.



Für den passenden Sound haben die „Night Hawks“ gleich zwei regionale Spitzenbands gebucht. „Sturms Fährmann“ sind fünf Norddeutsche, die mit ihren selbst komponierten Liedern dem Publikum durch Ohren und Hirn direkt ins Herz treffen. Deutsche Texte zwischen Alltagsfrust und Wochenendlust laden zum Mitsingen, Nachdenken oder Schmunzeln ein. Die zweite Band, „Crashland“ aus Stade, steht seit Jahren für ehrliche Rockmusik aus den vergangenen Jahrzehnten. Die vier Musiker covern Klassiker von AC/DC bis ZZ-Top und haben auch eigene Rock-Kracher im Repertoire.



An der Musikanlage steht der bekannte und bei den Night-­Hawks-Feten bewährte „DJ Dragonsound“ alias Frank Lütjen aus Brillit aus dem Landkreis Rotenburg (Wümme). Im Gepäck hat er heiße Scheiben der Genres Metal, Hardrock, Crossover und Co. Legendär ist seine spektakuläre Feuershow, die er auch in diesem Jahr den Bikern nicht vorenthalten wird.



„Night-Rock No. 2“

des MC Night Hawks

Clubhaus Am Steinacker 6

in Oldendorf

Samstag, 15. Oktober, 20 Uhr

Eintritt frei