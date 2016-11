bo. Osten. Unter dem Titel "Nordlicht" steht das Konzert mit dem Gemischten Chor Osten am Sonntag, 6. November, um 19 Uhr in der St. Petri-Kirche, Am Markt, in Osten. Nordische Komponisten und ihre Werke stehen im Mittelpunkt des A-cappella-Programms.

Unter Leitung von Maren Kröger-Haenisch singt das Ensemble getragene Hymnen und Balladen, geistliche Werke und frisch-forsche Lieder in den jeweiligen Landessprachen. Die Stücke machen hörbar, was nordische Musik auszeichnet. Im Kontrast dazu werden außerdem Lieder in deutscher und italienischer Sprache gesungen.

• Eintritt: frei; um Spenden wird gebeten.