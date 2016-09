"Reizend": Chansons und Couplets der 1920er Jahre in der "Ostekrone" in Hechthausen

bo. Hechthausen. Zu einem musikalischen Ausflug in das vergangene Jahrhundert lädt der Kulturkreis Hechthausen am Sonntag, 18. September, in das Landhaus Ostekrone, Marktplatz 5, in Hechthausen ein. Das mobile Musiktheater "Musica Portabile" präsentiert unter dem Titel "Reizend" Lieder aus der bewegten Zeit der 1920er und 1930er Jahre. Die Chansons und Couplets von Otto Reutter und Friedrich Hollaender vermitteln charmant, frivol und frech einen Eindruck von dem Zeitgeist und der besonderen Stimmung zwischen den beiden Weltkriegen.

Das Duo mit Lillemor Spitzer (Gesang) und Markus Schell (Klavier und Gesang) will aber nicht nur musikalisch unterhalten, die Künstler geben auch einen amüsanten Einblick in nicht so bekannte Ereignisse und in Bräuche der damaligen Zeit.

• Karten für 10 Euro (Abendkasse 12 Euro) gibt es bei der Spar- und Darlehnskasse in Hechthausen und im Musikhaus Magunia in Stade.