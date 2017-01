Heinbockel: Musikladen |

bo. Heinbockel. "100 Prozent Schlager" verspricht der Musikladen in Heinbockel seinen Gästen am Samstag, 4. Februar. Von 22 bis 4.30 Uhr darf ausgelassen gefeiert werden. Für Stimmung sorgt das Andreas-Gabalier-Double Kevin mit seiner Bühnenshow. Er singt die großen Hits seines Idols, darunter "Zuckerpuppen", "I sing a Liad für di" und "Hulapalu". DJ Sven spielt in den Pausen Schlager vom Plattenteller.

• Eintritt: 5 Euro; wer Helene, Andrea, Axel oder Kevin heißt, hat die ganze Nacht freien Eintritt.