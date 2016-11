Schlagerparty mit Axel Fischer im Musikladen Heinbockel

Heinbockel: Musikladen |

bo. Heinbockel. Zu "100 Prozent Schlager" feiern die Gäste am Samstag, 12. November, ab 22 Uhr im Musikladen in Heinbockel, Dorfstraße 12. "Live on Stage" tritt Schlagerstar Axel Fischer auf, der mit seinen Songs "Ich komm zurück (nach Amsterdam)" und dem "Eskimo-Tanz" Charterfolge feierte. DJ Chaos Basti ergänzt die Party mit Schlagern vom Plattenteller.

• Die ganze Nacht freien Eintritt haben Helene, Andrea, Axel und Wolfgang. Alle anderen zahlen 5 Euro.