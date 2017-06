Schützenfest in Gräpel mit den "Colorados"

sb .Gräpel. Das ganze Geestdorf Gräpel an der Oste steht Kopf, wenn am kommenden Wochenende Schützenfest gefeiert wird. Am Samstag und Sonntag, 24. und 25. Juni, laden die Vereinsmitglieder Freunde und Nachbarn ein, um gemeinsam zu feiern. Auf dem Programm steht:



Samstag, 24. Juni

• 10 Uhr: Antreten der Garde mit Gardeleutnant bei Gastwirt Plate, anschließend Abmarsch zum amtierenden König. Die Damengarde trifft sich bei der Königin

• 12 Uhr: Antreten der Jungschützkönige mit Garden, der Schützen, der Damen- und der Jungschützenabteilung sowie der Kinder mit ihren Majestäten bei Gastwirtin Plate

• 14 Uhr: Beginn des Königsschießens. Preis u. Medaillenschießen auf allen Ständen. Vogelstechen und Preisschießen für Kinder

• 17 Uhr: Proklamation der neuen Kinder- und Vogelkönige

• 20 Uhr: Festball in der Schützenhalle mit den "Colorados"

• 21 Uhr: Proklamation der neuen Schützenmajestäten







Sonntag, 25. Juni

• 11 Uhr: Antreten der Garde mit Gardeleutnant bei Gastwirtin Plate. Anschließende Abmarsch zum neuen König. Die Damengarde trifft sich bei der neuen Königin. Die Garden der Jungschützenmajestäten treffen sich mit der neuen Jungschützenkönigin beim neuen Jungschützenkönig. Antreten der Damenabteilung bei Gastwirtin Plate, anschließend Abmarsch zur neuen Königin.

• 12 Uhr: Antreten der Schützen und der Kinder mit ihren Majestäten bei Gastwirtin Plate anschließend Abmarsch zum Abholen der Königin mit ihrer Garde sowie Damenabteilung. Antreten der Jungschützenabteilung bei Gastwirtin Plate zum Einholen der Jungschützenmajestäten, anschließend Abmarsch zum Königshaus, danach gemeinsamer großer Festumzug.

• 14 Uhr: Beginn des Preis- und Medaillenschießens



Verteilung der Preise Die Preisverteilung und Auslosung der Tombolapreise findet am Donnerstag, 6. Juli, um 19.30 Uhr statt. Bereits um 18 Uhr erhalten die Kinder ihre Preise.