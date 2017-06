Schützenfest in Großenwörden mit viel Musik

Verteilung der Preise

Auf ein Jahr ohne Schützenkönig blickt der Schützenverein Großenwörden zurück. Zum Glück sprang Jungschützenkönig Daniel Heinsohn (25) in die Bresche und repräsentierte den Verein auf Festen und anderen Veranstaltungen.Nun hofft der Verein, das es in diesem Jahr wieder einen König geben wird. Der Wettkampf an der Königsscheibe findet im Rahmen des Schützenfest-Samstags, 24. Juni, statt. Gefeiert wird allerdings zwei Tage lang. Auch am Sonntag, 25. Juni, erwartet die Gäste ein buntes Programm auf dem Festplatz beim Schießstand.Die Veranstaltung im Überblick:• 9 Uhr: Antreten der Schützen vor dem Vereinslokal zum Einholen der Majestäten• 11 bis 16 Uhr: Preisschießen auf allen Ständen / Ausschießen der neuen Majestäten. Medaillen- und KK-Preisschießen für Jungschützen des Vereins• 15.30 Uhr: Proklamation der Kindermajestäten und Preisverteilung für Kinder• 20 Uhr: Festball mit der Band „Surprise“• 21.30 Uhr: Proklamation des/der Jägermeisterkönigs/in und Verleihung der Jungschützenmedaillen• 12 Uhr: Antreten der Schützen auf dem Platz vor dem „Haus der Jugend“• 12.15 Uhr: Königsproklamation. Anschließend großer Umzug durch den Ort• 14 Uhr: Schützenkommers auf dem Saal. Begrüßung der Gäste und Vorstellung der neuen Würdenträger• 15 bis 17.30 Uhr: Preisschießen auf allen Ständen. KK-Preisschießen für Jungschützen des Vereins. Anschließend Ausklang des Schützenfestes mit Musik• 19 Uhr: VerlosungDie Preisverteilung ist am Donnerstag, 29. Juni, um 20 Uhr im Saal des Großenwördener Hofs. Nicht abgeholte Preise fallen an den Verein zurück. Die Schießergebnisse können am Mittwoch, 28. Juni, auf der Internetseite des Vereins eingesehen werden: http://www.grossenwoerden.de/pages/vereine/schuetz...