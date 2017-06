Schützenfest in Oldendorf: "Memphis Band" bittet Schützen zum Ehrentanz

sb. Oldendorf. Die Oldendorfer Schützengilde lädt am kommenden Wochenende zum ausgelassenen Schützenfest auf ihren Schießstand im Ortsteil Kaken ein. Zwei Tage lang stehen Schießwettbewerbe und Geselligkeit auf dem Programm. Spannend wird es am Samstag, 1. Juli, wenn Gildepräsident Manfred Bösch den neuen Schützenkönig proklamiert. Wer wird der Nachfolger von Schützenkönig Stefan Helmke?

Das Festprogramm auf einen Blick:



Samstag, 1. Juli

• 12 Uhr: Antreten der Schützengilde, der Blaskapelle Popp und des Spielmannszuges Ahlerstedt beim Landgasthof Heins. Abholung der Majestäten bei der Königin und beim Jungschützenkönig. Ausmarsch zum Festplatz

• 15 bis 17 Uhr: Ausschießen der Jungschützen-, Damen-, Schützen- und Kinderwürdenträger. Vogelstechen für Kinder. Kinderschützenfest, Preisschießen für Kinder mit dem Luftgewehr. Kaffee- und Kuchenbüffet mit Gästen in der Festhalle mit Musik

• 15 bis 18 Uhr: Medaillenschießen für Jungschützen und Damen. LG-, KK- und Vereinsscheibe. Preisschießen für alle

• 17.30 Uhr: Proklamation der Kinderwürdenträger

• 19 Uhr: Eröffnung der Saalkasse

• 20 Uhr: Festball mit "Memphis Band". Ehrentanz für alle Würdenträger

• 21 Uhr: Proklamation aller Würdenträger



Sonntag, 2. Juli

• Vormittags: Umbau der Ehrenpforten

• 12 Uhr: Antreten der Schützengilde, der Blaskapelle Popp und des Spielmannszugs Tostedt beim Landgasthof Heins. Abholung der Majestäten beim König. Ausmarsch zum Festplatz

• 15 bis 17 Uhr: Preisschießen für Kinder. Anschließend Preisverteilung

• 14.30 bis 18 Uhr: Fortsetzung des Preis-, Pokal- und Plakettenschießens auf allen Ständen

• 15 bis 18 Uhr: Kaffee- und Kuchenbüffet mit Gästen. Königsbier in der Festhalle mit Musik



Sonntag, 9. Juli

• 10 Uhr: Preisverteilung Vereinsscheibe



Freitag, 14. Juli

• 19 Uhr: Preisverteilung der Schießwettbewerbe