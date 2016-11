Sozialverband spielt Lotto

Großenwörden: Großenwördener Hof |

sum. Großenwörden. Wer einen Tannenbaum-Gutschein gewinnen will, sollte am Samstag, 12. November, am Lotto-Nachmittag des Sozialverbandes Großenwörden teilnehmen. Ab 15 Uhr werden im Großenwördener Hof, Dorfstraße 16, viele attraktive Sachpreise und eben auch der besondere Weihnachts-Sonderpeis ausgespielt.

• Anmeldungen für den Lotto-Nachmittag bitte bei Heinz Treudler, Telefon 04775 - 265, oder Sabine Krämer, Telefon: 04775 - 390.