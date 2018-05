Sphärischer Klang: Oberton-Konzert mit Wolfgang Ahrens in Himmelpforten

bo. Himmelpforten. "Himmlische Harmonien" erleben Zuhörer des Oberton-Konzerts am Freitag, 1. Juni, in Himmelpforten. Der Stader Stimmkünstler Wolfgang Ahrens präsentiert um 19.30 Uhr in der St. Marienkirche mehrstimmigen Gesang aus einer Kehle.

Ahrens beherrscht die Kunst, mit einer Stimme zwei oder mehr Töne gleichzeitig zu singen. Aus dem Spektrum seiner Gesangsstimme kristallisiert er die Obertöne heraus und zaubert daraus einen sphärischen Klangkosmos. Der westliche Obertongesang unterscheidet sich im Klang wesentlich vom Kehlgesang zentralasiatischer Völker.

Ahrens begleitet seine lyrisch-meditativen Kompositionen mit Tambura (Langhalslaute), Gitarren und der indischen Shrutibox- eine Art Harmonium. In seine Kompositionen lässt er Elemente aus Gregorianik, Blues und Rock einflließen.

• Eintritt frei; um eine Spende wird gebeten. Nach dem Konzert werden Fingerfood und Getränke angeboten.