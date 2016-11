bo. Engelschoff. Ihr Name ist Programm: Die Gruppe "Swing op de Deel" spielt am Samstag, 19. November, um 20 Uhr im Danz- und Klönhus in Engelschoff, Dorfstraße 41b, flotten Swing mit plattdeutschen Texten. Mit Banjo, Gitarre, Kontrabass, Schlagzeug und Gesang interpretiert das Quartett Klassiker wie "Girl form Ipanema" oder "Route 66" in niederdeutscher Sprache.

• Karten für 10 Euro (Abendkasse 12 Euro) gibt es bei der Kreissparkasse Stade in Himmelpforten und bei Kirsten Stüven-Diercks, Tel. 04144 - 1317.