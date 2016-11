Ü25-Party mit der Band "Impuls" im "Musikladen" Heinbockel

bo. Heinbockel. Eine Ü25-Party mit der Coverband "Impuls" steigt am Samstag, 19. November, um 22 Uhr im "Musikladen", Dorfstraße 12, in Heinbockel. Die sechsköpfige Formation aus Bremen hat die großen Hits von "Coldplay", "BossHoss", Lionel Richie, Lykke Li, Bryan Adams, Pink, Jürgen Drews, Helene Fischer und weiteren Stars im Gepäck.

DJ Oliva Conte sorgt zwischen den Auftritten für den richtigen Musikmix vom Plattenteller. Partygänger ab 20 Jahren sind zum Feiern bis in die frühen Morgenstunden willkommen.

• Eintritt frei bis 23 Uhr, danach zahlt jeder Gast 6 Euro.