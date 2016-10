Ü25-Party mit der Band "Line Six" im Musikladen Heinbockel

bo. Heinbockel. Eine Ü25-Party steigt am Samstag, 22. Oktober, um 22 Uhr im Musikladen, Dorfstr. 12, in Heinbockel. Die Top-40-Partyband "Line Six" aus Bremen sorgt für den richtigen Musikmix zum Feiern und Tanzen. DJ Hauke Hastig ergänzt die Live-Musik mit Hits vom Plattenteller. Einlass haben Partygänger ab 20 Jahren.

• Eintritt: 6 Euro; bis 23 Uhr Eintritt frei.