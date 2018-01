bo. Heinbockel. Eine Ü25-Party mit den "Rockhouse Brothers" steigt am Samstag, 20. Januar, um 22 Uhr im "Musikladen", Dorfstraße 12, in Heinbockel. Rock ’n’ Roll der 1950er Jahre mit aktuellen Party-Hits zu verbinden, ist das musikalische Erfolgsrezept der Band aus Hannover.

In den Pausen legt DJ Schnacki Musik zum Tanzen auf. Partygänger ab 20 Jahren sind zum Feiern bis um 4.30 Uhr am frühen Morgen willkommen.

• Eintritt: bis 23 Uhr frei, danach 6 Euro.