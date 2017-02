Ü25-Party mit "Showdown" in Musikladen Heinbockel

Heinbockel: Musikladen |

bo. Heinbockel. Das sollten sich junge Leute in Feierlaune nicht entgehen lassen: Eine Ü25-Party steigt am Samstag, 18. Februar, im "Musikladen", Dorfstraße 12, in Heinbockel. Los geht es um 22 Uhr.

Die Partyband "Showdown" aus Hamburg sorgt für den richtigen Musikmix zum Feiern und Tanzen. Das Repertoire reicht von Songs von Robbie Williams über ACDC und Queen bis zu DJ Ötzi und Andrea Berg. DJ Schnacki ergänzt die Live-Musik mit Hits vom Band.

Wer bei dem Partyvergnügen dabei sein möchte, muss allerdings mindestens schon 20 Jahre alt sein.

• Der Eintritt kostet 6 Euro. Wer früh da ist, spart Geld: Bis 22.30 Uhr ist der Eintritt frei.