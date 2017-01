Hommage an Friedrich Hollaender in der Aula in Estorf tp. Estorf. Die Revue „Ich weiß nicht, zu wem ich gehöre“ bringen Erika Heidemann (Mezzo-Sopran), Heinrich Rohde (Bariton) und Svetlana Bisjakova (Flügel) als Trio "3 von Viererlei" am Freitag, 27. Januar, um 20 Uhr in der Aula der Grundschule in Estorf auf die Bühne. Es erklingen Schlager, Lieder und Chansons wie „Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt“ und „Guck doch nicht immer nach dem Tango-Geiger hin“.

Diese Revue ist Friedrich Hollaender gewidmet, einem der erfolgreichsten deutschen Schlager-, Chanson- und Filmkomponisten des 20. Jahrhunderts. Am bekanntesten wohl die Musik, die er für Marlene Dietrich schrieb ("Der blaue Engel"). Hollaender begann nach dem Ersten Weltkrieg als Komponist und Texter im Berliner Kabarett "Schall und Rauch".

• Der Eintritt kostet 10 Euro (ermäßigt 8 Euro).