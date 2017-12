"Weihnachten in aller Welt": Konzert für Violine und Akkordeon in Oldendorf

bo. Oldendorf. "Weihnachten in aller Welt" heißt das Konzert mit Ursula Fiedler und Manfred Fränkel am Freitag, 8. Dezember, in Oldendorf. Mit Sopranstimme, Violine, Schlagwerk und Akkordeon interpretiert das Duo um 19.30 Uhr in der Kirche Lieder aus verschiedensten Ländern, die das Herz anrühren und gute Laune verbreiten.

• Karten für 8 Euro gibt es im Vorverkauf u. a. auf dem Adventsmarkt und im Kirchenbüro in Oldendorf. An der Abendkasse kostet der Eintritt 10 Euro.