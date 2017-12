Oldendorf: Baumschule Maiwald |

bo. Oldendorf. Zu "Lyrik vor Weihnachten" lädt Jonas Maiwald am Sonntag, 17. Dezember, um 19 Uhr in die Gartenbaumschule Maiwald in Oldendorf, Am Weißenmoor 2, ein. Bei Kerzenlicht, Keksen und Wein erwartet die Besucher Weihnachtslyrik großer deutscher Dichter in gemütlicher Atmosphäre. Dazu gehören romantische, aber auch nachdenklich stimende und humorvolle Gedichte von Eichendorff, Hesse, Loriot und anderen. Wenn die Witterung es zulässt, beginnt der Abend mit einem kurzen Lichter-Spaziergang.

• Eintritt: Jeder entscheidet selbst, wieviel er zahlen möchte. Die Hälfte der Einnahmen geht als Spende an "Ärzte ohne Grenzen"; Anmeldung: Tel. 04144 - 610106.