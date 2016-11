Weihnachtsmärchen Rumpelstilzchen in Engelschoff

bo. Engelschoff. In die Welt der Brüder Grimm entführt das Weihnachtsmärchen am Samstag, 3. Dezember, in Engelschoff. Die Theatergruppe des Tanzkreises Engelschoff möchte Kinder mit der Geschichte von "Rumpelstilzchen" begeistern. Der Vorhang hebt sich für das zauberhafte Schauspiel um 15 Uhr im Danz- und Klönhus, Dorfstraße 41 b.

• Eintritt: 3 Euro.