Weihnachtsmarkt in Hammah

Hammah: Rathaus |

bo. Hammah. Rund um das Rathaus in Hammah findet am Sonntag, 27. November, der Weihnachtsmarkt statt. Viele Aussteller freuen sich von 14 bis 18 Uhr auf Besucher. Es gibt ein buntes Programm für Kinder, in dem auch der Weihnachtsmann eine Rolle spielt.