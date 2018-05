Wettstreit zwischen zwei Blasmusik-Kapellen in Hechthausen

nw/bo. Hechthausen. Die Hechthausener Oste-Musikanten haben sich zu ihrem 25-jährigen Jubiläum etwas Besonderes einfallen lassen. Der Besuch ihrer Patenschafts-Kapelle aus Mitteltal (Schwarzwald) soll zum Hochgenuss für Blasmusik-Liebhaber werden: Am Samstag, 2. Juni, liefern sich die beiden Orchester um 17 Uhr bei der Schützenhalle an der B73 in Hechthausen einen musikalischen Schlagabtausch, bei dem es nur einen Gewinner geben wird: das Publikum.

Bei dem Open-Air-Musikwettstreit zwischen den beiden befreundeten Musikvereinen erklingen Evergreens, Klassiker und neue Songs. Gesang, Soloauftritte und Showeinlagen runden das Vier-Stunden-Programm ab.

Für Getränke und Essen ist gesorgt. Bei schlechtem Wetter wird das Konzert in die Schützenhalle verlegt.

• Eintritt frei.