Hechthausen: Berthof in Kleinwörden |

bo. Hechthausen. Spannend wird es am Samstag, 24. Februar, im Kulturkreis Hechthausen. Auf Einladung des Vereins liest der Drochterser Autor Wilfried Eggers um 19 Uhr auf dem Berthof in Kleinwörden, Wriethstr. 28, aus seinem Türkei-Roman "Paragraf 301". Darin vertritt ein Jurist zwei Türken, die aus Deutschland abgeschoben werden sollen. Er versucht, sich den in der Türkei geltenden Gesetzen und der Kultur zu nähern, und erhält Einblick in die Konfliktherde des zerrissenen Landes.

Der Titel des 2009 für den Friedrich-Glauser-Preis nominierten politischen Kriminalromans bezeichnet den Paragrafen des türkischen Strafgesetzbuches, der die Beleidigung des türkischen Staates unter Strafe stellt.

• Eintritt frei; um eine Spende wird gebeten; Anmeldung erforderlich unter Tel. 04774 - 992030.