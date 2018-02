Zurück in die 1980er: Party mit "Geier Sturzflug" in Heinbockel

bo. Heinbockel. Der Musikladen in Heinbockel holt die 1980er Jahre auf die Bühne zurück. Mit "Geier Sturzflug" kommt ein echter Kracher jener Zeit am Samstag, 3. März, in die beliebte Discothek. Die 80er-Party beginnt um 22 Uhr.

Radio-DJ Michi Wittig startet die Zeitmaschine. Er sucht die Hits jener Dekade aus der Plattenkiste. Ob Rock, Pop, Schlager oder Neue Deutsche Welle, zu allem was die 1980er Jahre musikalisch geprägt hat, kann getanzt werden.

Mit der Neuen Deutschen Welle feierten auch "Geier Sturzflug" ihre größten Erfolge: Neben ihren eigenen Hits wie "Bruttosozialprodukt" und "Pure Lust am Leben" haben sie in ihrer NDW-Show Stimmungsgaranten wie "Major Tom", "Skandal um Rosie" und "Der goldene Reiter" im Gepäck. Außerdem ist die Partyband "Hossa" live dabei. Die Gruppe spielt die größten Schlager jener Epoche.

• Der Eintritt kostet bis 23 Uhr 5 Euro, danach 6 Euro. Wer im original 80er-Jahre-Outfit erscheint, hat bis 23 Uhr freien Eintritt. Alle die Thomas oder Sabine heißen, feiern die ganze Nacht bei freiem Eintritt.