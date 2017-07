25. Brödenfeldt-Cup des MTV Himmelpforten

Jubiläum des Turniers mit einer Top-Besetzung

sb. Himmelpforten. Zum 25. Mal richtet die Fußball-Abteilung des MTV Himmelpforten ihren Brödenfeldt-Cup aus. Benannt nach dem Preisstifter und Sponsor, dem Baustoff- und Mineralölhandel Brödenfeldt aus Himmelpforten, ist das Turnier ein Höhepunkt des Fußballsommers auf der Stader Geest.



"Mit vier Bezirksligisten unter den Teilnehmern ist der Cup in diesem Jahr so gut besetzt wie noch nie", freut sich Fußball-Obmann Mirko Burfeindt. Dazu gehören der TSV Wiepenkathen, der SV Drochtersen/Assel III, der FC Mulsum/Kutenholz und der MTV Hammah. Die weiteren Teilnehmer: FC Oste/Oldendorf II (erste Kreisklasse) und der Gastgeber MTV Himmelpforten (Kreisliga). Für das leibliche Wohl der Zuschauer ist an allen Spieltagen gesorgt, die Spieler hoffen auf viele Fans am Rande des Spielfelds.



Im vergangenen Jahr setzte sich der FC Mulsum/Kutenholz mit 7:6 im Elfmeter-Schießen gegen den TSV Wiepenkatzen durch. Zwar hatten die Wiepenkathener zu Beginn des Endspiels die besseren Chancen, am Ende der Partie stand es jedoch unentschieden 2:2.Beim Elfer-Schießen bewies der FC dann die besseren Nerven. Den dritten Platz belegte in 2016 der MTV Hammah vor der SV Drochtersen/Assel III. Gastgeber MTV Himmelpforten wurde fünfter vor dem FC Oste/Oldendorf II. Gruppe A



Der Spielplan des Cups • Montag, 10. Juli, 18.30 Uhr: SV Drochtersen/Assel III gegen MTV Himmelpforten

• Dienstag, 11. Juli, 20.15 Uhr: MTV Himmelpforten gegen TSV Wiepenkathen

• Mittwoch, 12. Juli, 20.15 Uhr: TSV Wiepenkathen gegen SV Drochtersen/Assel III



Gruppe B

• Montag, 10. Juli, 20.15 Uhr: MTV Hammah gegen FC Oste/Oldendorf II

• Dienstag, 11. Juli, 18.30 Uhr: FC Mulsum/Kutenholz gegen FC Oste/Oldendorf II

• Mittwoch, 12. Juli, 18.30 Uhr: FC Mulsum/Kutenholz gegen MTV Hammah





Finalspiele

• Freitag, 14. Juli, 18.30 Uhr: Spiel um Platz fünf (Dritter Gruppe A gegen Dritter Gruppe B)

• Freitag, 14. Juli, 18.30 Uhr: Spiel um Platz drei (Zweiter Gruppe A gegen Zweiter Gruppe B)

• Freitag, 14. Juli, 20.15 Uhr: Spiel um Platz eins (Erster Gruppe A gegen Erster Gruppe B)