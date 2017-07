Entscheidung im Elfmterschießen

TSV Wiepenkathen gewinnt den Brödenfeldt-Cup

Die Fußballer des TSV Wiepenkathen sind die Gewinner des traditionellen Brödenfeldt-Cups. Die TSV-Kicker hatten am vergangenen Wochenende in Himmelpforten im Elfmeterschießen die besseren Nerven, besiegten den Bezirksliga-Aufsteiger MTV Hammah.Das Spiel um Platz drei gewann die SV Drochtersen/Assel III gegen den FC Mulsum/Kutenholz mit 4:2. In der Partie um Platz fünf setzte sich Gastgeber MTV mit 5:4 gegen den FC Oste/Oldendorf II durch. Der Himmelpfortener Fußball-Obmann Mirko Burfeindt bedankte sich bei der Siegerehrung bei allen Sponsoren, den Helfern und den Schiedsrichtern. Petrus erhielt von Burfeindt für das miese Wetter in der Turnierwoche die Note „Vier minus“.Übrigens: Am kommenden Sonntag treffen die beiden Final-Kontrahenten in Runde eins des Bezirkspokals in Wiepenkathen wieder aufeinander.