Kampfrichter und Helfer proben den Einsatz

Neuerungen in den Wettkampfbestimmungen standen auf dem Programm einer Fortbildung, zu der der Kreis-Leichtathletikverband Stade (KLV) Helfer und Helferinnen ins Rudolf-Pöpke-Sportzentrum in Oldendorf eingeladen hatte. Der Stellvertretende Kampfrichterwart des NLV-Bezirks Lüneburg, Jens Dohrmann, gab Tipps für eine reibungslose Abwicklung der Disziplinen bei den Bezirksmeisterschaften am 1im Sportzentrum in Oldendorf. Mit dem Referenten ging es auf die Laufbahn und an die verschiedenen Anlagen. KLV-Chef Johann Schlichtmann: „Alle sind jetzt gut auf das Großereignis vorbereitet.“