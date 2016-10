Lennart feiert erfolgreiches Debüt

Saisonabschluss: Werfertag in Oldendorf mit guten Ergebnissen

Beim Werfertag in Oldendorf verabschiedeten sich die Teilnehmer von der Saison mit guten Wurfleistungen. Hervorzuheben sind Louisa von Rönn (U20) mit 32,32m im Diskuswurf, Selina Jopp (W11) mit 35m im Ballwurf, Henrike Rieper (W13) im Speerwurf mit 34,66m, Antonia Wissem (W14) im Ballwurf mit 35,50m und Annelie Menck (W14)mit 21,59m im Hammerwurf (alle LGK).Sprinterin Jana Helling (Buxtehuder SV) wagte sich nach langer Trainingspause wieder an die Wurfdisziplinen, warf in der Altersklasse U18 sehr gute 32,80m mit dem 500g-Speer.Eine Steigerung seiner persönlichen Bestleistung um vier Meter gelang Corvin Schäfer (M13) vom VfL Ste (39,41m).Bei seinem ersten Speerwurf-Wettkampf erreichte Lennart Rühle (2005) vom VfL Horneburg 21m. Eine Jahresbestleistung schaffte Jürgen Schulz (VfL Horneburg) im Kugelstoßen mit 10,79m.