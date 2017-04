Himmelpforten: Waldstadion |

sb. Himmelpforten. Zu einem "Schnuppertag Kinderfußball" lädt der MTV Himmelpforten am Samstag, 13. Mai, von 14 bis 16 Uhr auf den Waldsportplatz ein. Mädchen und Jungen der Jahrgänge 2007 bis 2012 können sich auf einen lustigen Nachmittag freuen. Die Kinder werden von lizensierten Trainern betreut, die Spaß am Ballsport und Teamgeist vermitteln wollen. Am Ende der Veranstaltung gibt es für jeden eine Medaille. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.