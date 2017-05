Viele wollen die "Quali"

Die Kreis-Leichtathleten können den ersten Startschuss kaum erwarten, haben in den vergangenen Monaten hart für das Ereignis trainiert, wollen mit guten Ergebnissen ambei den Bezirksmeisterschaften in Oldendorf - organisiert vom KLV Stade und der LG Nord-Stade - in die Saison starten.Am Samstag werden im Oldendorfer Sportrund ab 11 Uhr rund 260 Athleten der Altersklassen U14 und U16, am Sonntag ab 10.00 Uhr 300 Männer, Frauen, Senioren sowie die Altersklassen U20 und U18 ihre Bezirksmeiste 2017 ermitteln."Viele Aktive wollen diese Meisterschaft nutzen, um sich für die anstehenden Landes- und Deutschen Meisterschaften zu qualifizieren. Vielleicht sehen wir sogar einen zukünftigen Olympiateilnehmer 2020 im Rudolf-Pöpke-Sportzentrum in Oldendorf", so Kreis-Leichtathletik-Boss und Chef-Organisator der Meisterschaften, Johann Schlichtmann.