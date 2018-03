Mit einem Wintergarten oder einer Terrassenüberdachung ist man wetterunabhängig





Zu einem interessanten Terrassentag lädt die Rudolf Mund Bauelemente-Tischlerei in Oldendorf am Sonntag, 18. März, von 11 bis 17 Uhr in seine Ausstellung an Der Hauptstraße 11b ein. Die Besucher erwartet aktuelle Informationen und Inspiration zu den Themen Terrassenüberdachung, Wintergärten, Markisen, Fenstertechnik und vieles mehr. Vor Ort ist neben dem Mundt-Team die Firma Solarlux mit einem Fachberater vertreten.Als Quality Partner des renommierten Herstellers Solarlux steht die Rudolf Mundt Bauelemente-Tischlerei für besten Service und Qualität auf höchstem Niveau. "Wir bieten unseren Kunden Produktlösungen rund um das Wohlbefinden im eigenen Zuhause. Terrassendach, Wintergarten, Glashaus oder Glas-Schiebeelemente: Mit uns wird das ,Drinnen' zum neuen ,Draußen', egal welches Wetter ist", sagt Rudolf Mundt. "Wir sind bereits seit 2008 enger Kooperationspartner der Solarlux GmbH und feiern somit eine zehnjährige erfolgreiche Partnerschaft."Es gibt viele Gründe, den eigenen Wohnraum um ein "Sonnenzimmer" zu erweitern: Mehr Platz für lieb gewonnene Hobbies, eine veränderte Familiensituation oder der Wunsch, mehr aus den eigenen vier Wänden zu machen. Einzigartig wird die Umsetzung mit flexiblen Produkten von Solarlux. Doch welches Produkt passt am besten zu der ganz persönlichen Vorstellung? Entscheidungshilfen bietet der Terrassentag bei Rudolf Mundt. Interessierte haben am Sonntag die Möglichkeit, sich unverbindlich über das umfangreiche Solarlux Angebot zu informieren. Erfahrene Fachplaner informieren über die verschiedenen Möglichkeiten, den eigenen Wohnraum individuell zu erweitern. Der Besuch des Terrassentages ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht notwendig.Pünktlich zum Terrassentag ist bei Rudolf Mundt die neue Markilux-Tuchkollektion eingetroffen. In der Ausstellung können sich die Kunden von den Designs 2018 inspirieren lassen. "Mit unserem Kooperationpartner Markilux bieten wir unseren Kunden individuelle und maximal anpassbaren Sonnenschutz. Der Sonnen- und Lichtschutz lässt sich überall am Haus vom Fenster bis zur Terrasse installieren sowie auf Freiflächen platzieren", erklärt Rudolf Mundt. "Neben Standardausführungen gibt es für fast jede Aufgabe eine Lösung. Zudem lassen sich viele Sonderoptionen integrieren, zum Beispiel Beleuchtung oder Wärmestrahlern."Rudolf Mundt Bauelemente-TischlereiHauptstraße 11b in OldendorfTel. 04144-233785www.rudolf-mundt.deNoch bis zum 30. April sind bei der Rudolf Mundt Bauelemente-Tischlerei Renovierungswochen mit diversen Sonderaktionen. Im Bereich Fenster und Türen gibt es zahlreiche attraktive Zulagen. Nähere Infos unter Tel. 04144-233785."Stillstand ist Rückschritt!" lautet das Motto von Dipl. Ing. Rudolf Mundt. „Man muss nicht jeden Trend mitmachen, aber gerne all die, die unserem Kunden ein Mehr an Service und Dienstleistung bieten. Heutzutage heißt das nicht nur beste Produkt- und Handwerkerqualität, sondern auch auf Kommunikationstechniken wie Whats-App, Facebook und YouTube zu setzen", so Mundt. Und das beweist der dynamische Oldendorfer gerne immer wieder. Seine Website wird regelmäßig an den Stand der Technik angepasst und mit aktuellen News versehen. Ebenso seine Facebook-Seite. "Seit 2017 produzieren wir auch Videos - direkt von der Baustelle oder Produktvorstellungen, wie z.B. die neue cero Glasschiebetür von solarlux. Vorbeischauen lohnt sich!"