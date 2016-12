Britische Gastlichkeit in "Harvey's Pub" in Hechthausen genießen

Die Gastlichkeit eines typisch britischen Pubs kann man jetzt auch in Norddeutschland erleben. Denn zum Jahreswechsel öffnen Stephen (45) und Christa (47) Harverson in Hechthausen "Harvey's Pub". "Lernen Sie uns beispielsweise an Silvester kennen - wir laden zur Party mit Feuerwerk und Berlinern ein", sagt das Gastronomen-Ehepaar.Dunkle, massive Holzmöbel, eine gemütliche Kaminecke, Billard-Tisch, Dartscheibe und typische britische Wohnaccessoires - wer "Harvey's Pub" betritt, hat sofort das Gefühl, sich im Vereinigten Königreich zu befinden. Dafür sorgt auch Familie Harverson mit klassischen britischen Getränken vom Cider über Ale bis zum Stout, aber Whisky und mehr. "Zudem halten wir eine große Auswahl an alkoholfreien Getränken bereit", betont Christa Harverson. "Dazu gehören auch ausgezeichnete Kaffeespezialitäten sowie verschiedene Teesorten in Bioqualität."Auch typisch englische Snacks, so genannte "Tastys", bereitet Familie Harverson für ihre Gäste zu. Das Angebot wechselt und wird u.a. auf einer Tafel vor dem Pub präsentiert. "Vergessen Sie Ihre Vorurteile rund um die englische Küche und lassen Sie sich von unseren Spezialitäten, zum Beispiel frisch aus der Gusseisen-Pfanne, überzeugen", sagt Christa Harverson. Samstags und sonntags serviert sie ihren Gästen übrigens ab 9 Uhr ein typisch englisches Frühstück mit allem "drum und dran".Stephen Harverson stammt aus der Grafschaft Cornwall im Südwesten Englands. Seine Frau Christa ist gebürtige Finnin. Unter anderem lebte das Paar für längere Zeit in Nigeria, bevor es Hechthausen zu seiner Wahlheimat machte. "Wir fühlen uns hier sehr wohl", sagt der Unternehmer, der neben seinem neuen Pub einen Hausmeister- und Handwerkerservice betreibt. Mit "Harvey's Pub" erfüllt er sich einen langgehegten Lebenstraum. "Britische Gastlichkeit steht für eine ganz besondere und familiäre Gemütlichkeit - das möchte ich meinen Gästen gern geben."Geöffnet ist "Harvey's Pub" montags bis donnerstags von 16 bis 24 Uhr, freitags bis sonntags von 9 bis 23 Uhr. Für die Samstage sind Events wie Motto-Partys oder Livemusik geplant. Und natürlich kann man in dem Pub auch gemeinsam beim Fußball im Fernsehen mitfiebern.Harvey's PubHauptstraße 2921755 Hechthausen