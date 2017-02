"Harvey's Pub": Ein beliebter Treffpunkt in Hechthausen

Kurz notiert

Sehr zufrieden sind Stephen und Christa Harverson mit der Eröffnung von „Harvey‘s Pub“ in Hechthausen, Hauptstraße 29, im Dezember. „Viele unserer ersten Gäste sind schon jetzt Stammgäste“, freut sich das Gastronomenpaar. „Unter anderem werden unsere englische Bier- und Whiskeyauswahl sowie die besondere Atmosphäre gelobt.“Der Gasthof im britischen Stil bietet seinen Gästen täglich ab 16 Uhr Gemütlichkeit wie „auf der Insel“. So serviert Christa Harverson ihren Gästen englische Klassiker wie Club Sandwiches oder die beliebte „Cornishpasty“. Dabei handelt es sich um ein Nationalgericht aus der Grafschaft Cornwall, der ursprünglichen Heimat von Stephen Harverson. „Cornishpasty ist eine Pastete, die mit Rindfleisch, Kartoffeln und Gemüse gefüllt ist“, erklärt er. „Wir Briten lieben den deftigen Snack zum Bier oder auch zum Mitnehmen, weil er sich praktisch überall ganz ohne Besteck verzehren lässt.“Jeden Samstag ist in „Harvey‘s Pub“ etwas Besonderes los. Entweder lockt Livemusik in das Lokal oder es gibt eine Mottoparty. Am Samstag, 4. März, ist ab 20 Uhr der Gitarrist und Sänger Mark Eaton aus Jork zu Gast, am Samstag, 25. März, steht die irische Rock-Folk-Band „Highland Paddies“ aus Cuxhaven auf der Bühne. Der Eintritt ist frei.• Harvey‘s Pub lädt auch zum gemeinsamen Mitfiebern bei Sportereignissen ein. Christa und Stephen Harverson haben für ihre Gäste den Sportsender Sky abonniert.• Jeden Samstag und Sonntag gibt es in „Harvey‘s Pub“ klassisches „English Breakfast“.• Gäste finden in „Harvey‘s Pub“ auch Billardtisch und Dartscheibe.