Hilfe für jede Generation bei Physio de Graaf in Düdenbüttel

Bei Physio de Graaf sind Patienten jeden Alters willkommen

Bei Physio de Graaf in Düdenbüttel, Hauptstraße 11 (Tel. 04144 - 698 16 65, http://www.physio-de-graaf.de ), sind Patienten jeden Alters in besten Händen. Neben Inhaberin und Physiotherapeutin Marienel Demuth de Graaf (Vojta), hat sich die Mitarbeiterin Diana Michaelis (Bobath) seit mehreren Jahren auf die Behandlung von Babys und Kinder spezialisiert. Nach der Vergrößerung der Praxis sind zwei Räume auf die Bedürfnisse der Kleinsten eingerichtet. Aber auch die Erwachsenen profitieren von der Erweiterung der Praxis. Die Räume sind großzügig ausgestattet und auch ältere Patienten sind hier in kompetenten Händen. Ausreichend Parkplätze befinden sich direkt vor der Praxis.Neu ab Januar sind bei Physio de Graaf Rückenschulkurse, ein Kursus umfasst zehn Trainingseinheiten. Die Kursgebühren werden von den Krankenkassen bezuschusst.Nähere Informationen und Anmeldung unter Tel. 04144-698 16 65.