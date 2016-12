Neu: Exklusive mediterrane Küche im Restaurant Speisefabrik Hemmoor

Auf der Suche nach dem besonderen kulinarischen Genuss am Abend em­pfiehlt sich das „Restaurant Speisefabrik Hemmoor“. Das Lokal, das bisher für seine gute und bodenständige Küche bekannt war, verwandelt sich ab Freitag, 16. Dezember, immer freitags bis sonntags ab 18 Uhr in ein exklusives Restaurant.Gastronom Thorsten Bunk hat für den Restaurantbetrieb angesehene internationale Köche verpflichtet. Sie kreieren aus frischen Zutaten höchster Qualität außergewöhnliche Gerichte mit ita­lienischem Touch. „Freuen Sie sich auf wechselnde mediterrane Spezialitäten, zum Beispiel besondere Pasta, zartes Filet mit tollen Saucen sowie Fisch und Meeresfrüchte wie am Mittelmeer“, lädt Thorsten Bunk seine Gäste ein. Wie im mediterranen Raum oft üblich, übernimmt das Restaurant auch die Sitte, den Gästen frischen Fisch in einem Kühltresen zu präsentieren und die Speisen vor den Augen des Publikums zuzubereiten.Zur anspruchsvollen Küche gehören auch Angebote wie das klassische „Amuse Gueule“. Bei dieser „Gaumenfreude“ handelt es sich um ein appetitanregendes, kleines und somit mundgerechtes Häppchen, das gratis zur Eröffnung eines Menüs serviert wird.RestaurantSpeisefabrik HemmoorStader Straße 10721745 HemmoorTel. 047 71 - 888 19 63