Neue Post in Oldendorf

Briefe, Pakete und Co. haben jetzt an der Sunder Straße 33 ein neues Domizil

Seit dem 21. September hat die Post in Oldendorf ein neues Domizil an der Sunder Straße 33. Waldemar Quiring, Inhaber des dort ansässigen Unternehmens „Quiring Werbetechnik“, bietet dort zu sehr kundenfreundlichen Öffnungszeiten Postdienstleistungen und vieles mehr an. Ein Parkplatz befindet sich direkt vor der Tür.Bis zu diesem Sommer war die Oldendorfer Post in der Bäckerei Schmelke an der Hauptstraße zu finden. Nach Schließung des Traditionsbetrieb im August erklärte sich Waldemar Quiring spontan bereit, die Post zu übernehmen. Hierfür richtete er an der Sunder Straße direkt neben seiner Werbeagentur einen rund 30 Quadratmeter großen Raum ein.Unterstützt wird der Unternehmer im Postbetrieb von seinem Geschäftspartner Arndt Schumann, Inhaber der Oldendorfer Firma „Digitaldruck Schumann“. „Wir arbeiten seit mehreren Jahren bei verschiedenen Projekten erfolgreich zusammen“, erzählen die Unternehmer. „So entstand die Idee, gemeinsam den Postbetrieb im Ort zu erhalten.“Zu den Postdienstleistungen gehören die Annahme von Paketen, Express-Sendungen, Briefen und Einschreiben, der Verkauf von Briefmarken und vieles mehr. Auch Postfächer stehen bereit, es gibt noch freie Plätze. Zusätzlich bieten Quiring und Schumann eine Auswahl an Bürobedarf wie Briefumschläge, aber auch Grußkarten und mehr an. „Nur den Betrieb der Postbank konnten wir leider nicht übernehmen“, bedauert Waldemar Quiring. „Denn aufgrund der geringen Kundenzahl in Oldendorf hat die Post ihren Bankbetrieb im Ort eingestellt.“Gern informieren Waldemar Quiring und Arndt Schumann in der Post auch über die Leistungen ihrer beiden anderen Unternehmen. Dazu gehören beispielsweise der Druck von Visitenkarten, Broschüren und Flyern, aber auch der Druck großer Formate wie Poster, Plakate und Schilder. Hinzu kommt die individuelle Gestaltung von Firmenaufstellern (z.B. sogenannte „Beachflags“) und Geschenkartikeln, Textildruck, Fahrzeugbeschriftung und Kfz-Vollverklebung, Schaufensterbeklebung und vieles mehr. Infos gibt es dazu auch unter Tel. 04144 - 60 39-121 oder -122.• Öffnungszeiten der Post:Montags bis freitags durchgehend von 8.30 bis 18 Uhr sowie samstags von 9 bis 12 Uhr.