Noch mehr Auswahl und Regionalität bei Rewe in Himmelpforten

Morgen eröffnet der neue Rewe in Himmelpforten



Kunden des neuen Rewe in Himmelpforten, Marktkstraße 6, werden sich verwundert die Augen reiben, wenn der Fachmarkt am morgigen Donnerstag, 31. Mai, nach großem Umbau wiedereröffnet. Der ehemalige Sky-Markt im Ortszentrum ist in der Tat nicht wieder zu erkennen. Alles wirkt großzügiger und moderner."Zudem konnten wir unser Sortiment stark erweitern und bieten jetzt beispielsweise noch viel mehr regionale Produkte an", sagt Marktleiter Karl Heier. Er sieht in dem neuen Markt eine absolute Bereicherung für die Gemeinde und die Nachbargemeinden. "Dank unserer neuen Vielfalt muss jetzt niemand mehr zum Einkaufen weit fahren." Insbesondere die Abteilung für Obst und Gemüse wurde stark vergrößert und um eine Salatbar erweitert. Ein Großteil der dort angebotenen Kreationen stammt aus eigener Produktion. Auch in den anderen Bereichen des Fachmarktes ist viel Neues zu entdecken. Die großen Frische- und Tiefkühlabteilungen lassen wahrlich keinen Wunsch unerfüllt. Am großen Bedientresen erhält der Kunde neben Fleisch- und Wurstwaren auch Käse und frischen Fisch. Neu ist die große SB-Backstation mit vollautomatischer Brotschneidemaschine. Zwei Leergutautomaten und vier Kassen lassen keine langen Wartezeiten ankommen. Sehr großzügig sind auch die neuen Öffnungszeiten: montags bis samstags von 7 bis 22 Uhr.• Zur Eröffnung gibt es am Donnerstag, 31. Mai, beim neuen Rewe viele Aktionen von Hüpfburg und Kinderschminken bis zur Tombola mit tollen Gewinnen. Bis Samstag, 2. Juni, locken zudem viele tolle Angebote.