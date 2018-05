Schautag: Glücklich Wohnen im Alter

Schautag bei einer besonderen Wohnanlage für Senioren in Hemmoor



Zu einem Schautag in ihre Seniorenwohnanlage in Hemmoor, Ginsterweg 1d, lädt die Bauherrengemeinschaft Stelling am Samstag, 2. Juni, von 12.30 bis 15 Uhr herzlich ein. Besucher haben die Gelegenheit, das neue Wohnkonzept kennen zu lernen und sich bei den Bauherren Jan und Horst Stelling über die Möglichkeiten des modernen Wohnens im Alter zu informieren.Das zentrumsnah in Hemmoor gelegene Mehrfamilienhaus bietet ein innovatives Wohnkonzept. Alle Apartments sind barrierefrei über einen Fahrstuhl zu erreichen und verfügen über Balkon oder Terrasse. Der Clou ist ein Gemeinschaftsbereich im Erdgeschoss. Dessen Herzstück ist ein großes Wohn-Esszimmer mit offener Küche, anliegendem Wintergarten und großer Terrasse. Dort können sich die Bewohner zum gemeinsamem Kochen, Essen, Klönen und Spielen treffen. „Die Gemeinschaft ist ein Angebot, aber keine Verpflichtung“, sagt Horst Stelling. Erhält ein Mieter Besuch von Familie oder Freunden, steht diesen im Erdgeschoss ein Gästezimmer mit eigenem Bad zur Verfügung.• Weitere Fragen beantworten Horst Stelling unter Tel. 0172-4202699 und Jan Stelling unter Tel. 0173-5132840.