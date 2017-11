Schöne Bücher zu Weihnachten

Für viele ist die Advents- und Weihnachtszeit die schönste Zeit des Jahres. "Jetzt sind wir mit einem breit gefächerten Sortiment an Büchern für Sie da", versprechen Lothar und Heike Kraatz von "Buch & Papier Peschel" in Himmelpforten, Hauptstraße 28 (Tel. 041 44 - 49 99, http://www.buch-peschel.de ). "Ob Weihnachts-, Kinder- oder Taschenbücher, Belletristik oder Kalender, schauen Sie bei uns zum Stöbern und Schmökern vorbei." Bestellte Bücher liegen schon am nächsten Tag zur Abholung bereit. "Wir wünschen allen unseren Kunden eine schöne Weihnachtszeit und freuen uns auf Ihren Besuch", sagen die Inhaber.Foto: Burfeindt